منظمة تطوعية: غرق 50 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا ومصير مجهول لـ60 آخرين

أعلنت المنظمة التطوعية “الأرم فون”، غرق 50 مهاجرا كانوا على متن قارب قبالة سواحل ليبيا نهاية الشهر الماضي، كما ذكرت المنظمة، أنه لا معلومات عن مصير 60 آخرين غادروا الساحل التونسي قبل خمسة أيام،

وبحسب المنظمة، التي تدير خطا ساخنا لعمليات الإنقاذ بمياه البحر الأبيض المتوسط، تعود مأساة تحطم قارب المهاجرين إلى 27 فبراير الماضي قبالة مياه صبراتة وان “من بين 50 شخصًا كانوا على متن القارب، لم ينج أحد”، بينما “تم العثور على أكثر من عشر جثث على الساحل الليبي”.

وأشارت إلى أن نظام الحدود في الاتحاد الأوروبي “لا يزال يقتل المهاجرين”.

وعن المهاجرين الذي انطلقوا من تونس أيضا، تقول السلطات أنه “ليس لديها معلومات بشأنهم”، حسب بيان المنظمة.