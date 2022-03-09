عدد من شيوخ وأعيان برقة يطالبون بإسقاط مجلس النواب

في بيان تم نشره عقب ملتقى لهم في مدينة القبة، طالب عدد من شيوخ وأعيان برقة بإسقاط جميع الأجسام التي قالوا عنها إنها منتهية الولاية

والمتمثلة في مجلسي النواب، والأعلى للدولة، كما طالبوا بإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن قبل الـ 21 من شهر يونيو المقبل.

وناشد البيان المحكمة العليا بتفعيل الدائرة الدستورية، ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بالإسراع في توحيد المؤسسة العسكرية.

كما أضاف البيان بأن المصالحة الوطنية مطلب لكل الليبيين، وأن البلاد لن تقوم إلا بمصالحة شاملة، مؤكدين على وحدة ليبيا التي لا تقبل القسمة على اثنين