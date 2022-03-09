مجلس النواب يرحب بالبيان المصري السعودي

رحب مجلس النواب بالبيان المُشترك الصادر عن مصر والسعودية، والذي ثمنا من خلاله إجراءات المجلس باعتباره الجهة المنوط بها سن القوانين ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية.

وأكد مجلس النواب على ضرورة دعم الدولتين لمحاولات التوصل إلى حل “ليبي ليبي” ينهي الأزمة الليبية، فضلا عن رفض تدخلات الأطراف الخارجية.

يشار إلى أن البيان المصري السعودي المشترك قد شدد أيضاً على أهمية خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وتجنب أي تحركات عسكرية تهدد استقرار البلاد والمنطقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية