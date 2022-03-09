«الدبيبة» يصدر قرارا بتعيين رئيس جديد لمصلحة الأحوال المدنية

أصدر عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، قرارا بتولي العميد طارق حمودة رمضان الثمن رئيسا لمصلحة الأحوال المدنية خلفا لنظيره السابق في المنصب ذاته محمد بالتمر.

ومن جانب آخر، وجه فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية، خطابا إلى رؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات والأجهزة الشركات العامة، يطلب فيه التقيد بعدم ترتيب أي التزامات مالية أو تعاقدية على الدولة إلا بإذن من مسبق من رئيس مجلس الوزراء.

وشمل توجيه باشاغا لرؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات والأجهزة الشركات العامة الالتزام بعدم تغيير أو إنشاء أية مراكز قانونية إلا بإذن من مسبق من رئيس مجلس الوزراء.

وحذر رئيس مجلس الوزراء من عدم الالتزام بذلك القرار يحمل مخالفه المسؤولية القانونية بشقيها المدني والجنائي.