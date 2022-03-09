مدير مباحث الأموال العامة لـ«بوزريبة»: حاصر أية محاولات بائسة لزعزعة أمن الوطن

وجه العقيد المهدى محمد بيانكو، مدير الأدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تهنة إلى اللواء عصام محمد حسن بوزريبة بمناسبة تكليفه بمهام وزير الداخلية باالحكومة الليبية، قائلا، «أبعث اليكم برسالة تقدير وعرفان على ثقة مجلس النواب الليبي والحكومة بتوليكم لهذه الأمانة».

وذكر «بيانكو»، في بيان له، «أنه يأمل أن يكون اللواء عصام محمد حسن بوزريبة سنداً لكل رجال الشرطة على امتداد مواقع العمل الأمنى فى كافة أرجاءالبلاد وهم يواصلون الجهد والعطاء والتضحية لاداء رسالتهم العظيمة فى الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.. داعياً الولى العلى القدير أن يكون أدائكم متصلاً بعطائهم وتضحياتهم الغالية لمحاصرة وتطويق أية محاولات بائسة لزعزعة الأمن أو المساس بمكتسبات الشعب الليبى العظيم».

وأكد عصام أبو زريبة، انتهائه من أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا، كوزير للداخلية في حكومة الاستقرار الوطني، مشددا على انتهاء ولاية وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، وعدم تعامل جميع الإدارات والاجهزة والقطاعات الأمنية مع تلك الحكومة منتهية الولاية.

وقال وزير الداخلية بالحكومة الليبية، في كلمة وجهها إلى الشعب الليبي، إن وزارته تباشر تأمين عمل الحكومة الليبية الجديدة من داخل العاصمة طرابلس، ونعول على الشباب والثوار لؤاد الفتنة وعدم توريط الأبرياء في قتال لا يحمد عقباه، متابعا «أهيب بكل مديريات الأمن وكافة الإدارات والأجهزة والقطاعات الأمنية بعدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، والالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية بحكومة الاستقرارا الوطني».

وتابع «أشدد على تأمين جميع مقار ومؤسسات الدولة ومنع اي خروقات أمنية تمس أمن العاصمة، وسنباشر مهامنا كحكومة ليبية وطنية لكل الليبيين من داخل العاصة طرابلس، ونطمئن الجميع بأن وزارة الداخلية تباشر جميع خططها لتأمين عمل الحكومة من داخل العاصمة طرابلس»، متابعا «حريصون على التداول السلمي للسلطة وسلامة العاصمة طرابلس».

واستكمل «نعول على الشباب والثوار لؤاد الفتنة وعدم توريط الأبرياء في قتال لا يحمد عقباه، وسنعمل على إعداد خطة لتنظيم المجموعات المسلحة وتاهيلها وتطوريها وضبط مهامها الامنية».