الصحة العالمية: دور المرأة الليبية هام في الرعاية

أشاد مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا بالدور الهام للمرأة في ليبيا، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي بالمرأة، متابعة «تتصدر النساء في ليبيا الخطوط الأمامية في تقديم خِدْمَات الرعاية الصحية،الذي كان له أثر كبير في الاستمرار بإتاحة خدمات الرعاية الصحية للفئات الأشد ضعفاً من السكان».

‏ وكشف البنك الدولي أن ليبيا هي الدولة الأولى عربيا من حيث مشاركة النساء في سوق الشغل، وذلك بنسبة تعادل 35.7 بالمائة من إجمالي اليد العاملة العاملة في ليبيا.

وتتقدم ليبيا، حسب تحيين المعطيات الذي تم بتاريخ 8 فبراير الماضي، على كل الدول العربي لتحتل الصومال (31.2) وموريتانيا (30.7) والسودان (29.9) وتونس (28.3) المراتب الموالية لها ويأتي اليمن وعمان في آخر الترتيب عربيا وعالميا بنسب 8.3 و12.3 بالمائة.

ومن جانب آخر، قدمت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية، حليمة عبدالرحمن، التهنئة إلى المرأة الليبية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يوافق 8 مارس من كل عام.

وأكدت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية أن مشاركة المرأة في مختلف نواحي الحياة في ليبيا منذ سنين طويلة هو انتصار لا يمكن التخلي عنه.