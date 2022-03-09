الشكري: على البرلمان إصدار قانون بإعدام من يسرق كوابل الكهرباء أو يقفل النفط والنهر

أكد محمد الشكري، رئيس المصرف المركزي المعين بقرار من مجلس النواب، أنه يجب على البرلمان إصدار قانون بإعدام من يسرق كوابل الكهرباء أو يقفل النفط والنهر.

وقال الشكري في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “متى يصدر البرلمان قانوناً إستثنائياً بعقوبة الإعدام خلال شهر من ضبط المتلبس بهذه الجرائم”.

ونفد الجرائم كالتالي: “سرقةً الكوابل الكهربائية والنحاس، قفل حقول إنتاج النفط وخطوط النقل وموانئ التصدير، الاعتداء على آبار ومحطات وخطوط نقل مياه النهر الصناعي”.

وأضاف “حتى لا يعطش الناس، ولا يجوع الناس، ولا يعيشون في الظلام ، يصبح إصدار القانون وتنفيذه في عين المكان واجب وطني عاجل لا يمكن تأجيله”.