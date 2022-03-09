مجلس النواب يرحب بـ “بيان مصر وسعودية” – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

رحب مجلس النواب بالبيان المشترك الصادر عن مصر والسعودية بشأن إجراءات مجلس النواب الليبي كونه الجهة التشريعية المنتخبة والمعبرة عن الشعب الليبي، والمنوط بها سَن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية.

وذكر المجلس في بيان له، الثلاثاء، بموقف البلدين المؤكد على دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي “ليبي- ليبي”.. و”رفض الإملاءات والتدخلات الخارجية والتأكيد على الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها”.

وثمن المجلس النواب المواقف الثابتة لمصر والسعودية، في دعم المؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي.. وحرصهما الدائم على أمن واستقرار ووحدة ليبيا.

وكانت قد أصدرت مصر والسعودية بيانًا مشتركًا الثلاثاء، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.. في ختام زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الرياض، التي أجرى خلالها مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز. وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكان قد كلف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، خلفًا لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.. والذي يرفض تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات برلمانية اقترح تنظيمها في 30 يونيو المقبل.