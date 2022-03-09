عبدالعزيز: القذافي حاول طمس ذاكرة بني وليد وفبراير تعيدها لأصلها

علق محمود عبد العزيز عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، على، مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية والمجلس البلدي بني وليد لاستغلال قلعة بني وليد كمشروع ثقافي لذاكرة المدينة.

وكتب «عبد العزيز » في منشور عبر حسابه على فيسبوك قائلًا: “القذافي حاول أن يطمس ذاكرة مدينة بني وليد وفبراير تعيدها لأصلها”، على حد قوله.

وأردف؛ “اتفاقية تعاون بين وزارة الثقافة والمجلس البلدي بني وليد، تحية لعبدالحميد الدبيبة وسلامة الغويل على هذه اللفتة”.

وكان قد وقع على الاتفاقية التي ضمت 8 بنود، كلا من سلامة الغويل بصفته وزير الثقافة المكلف، و يونس العزوزي بصفته رئيس المجلس البلدي لبلدية بني وليد.