السوق الرسمية: انخفاض الدولار والإسترليني وارتفاع اليورو

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وانخفض متوسط سعر الدولار قرشًا إلى 4.65 دينار من 4.66 دينار أمس، وفق بيانات مصرف ليبيا المركزي.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني قرشا ليسجل 6.10 دينار مقابل 6.11 دينار أمس، بينما ارتفع سعر اليورو قرشين إلى 5.08 دينار مقابل 5.06 دينار.

وبالنسبة للعملات العربية، استقرت أسعار الدرهم الإماراتي والدينار التونسي والريال السعودي عند 1.26 دينار و1.57 دينار و1.24 دينار على الترتيب.

وخسر سعر الليرة التركية قرشا ليسجل 0.31 دينار مقابل 0.32 دينار أمس، في حين ثبت اليوان الصيني عند مستوى 0.73 دينار.