بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 09 مارس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 09 مارس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى الأجواء باردة نسبياً و مغيمة على أغلب مناطق الشمال مع سقوط أمطار متفرقة خاصةً على الشمال الشرقي وتكون جيدة على بعض المناطق قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لأخر هذا ليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة و متفرقة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق ، تقل سرعتها تدريجياً يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (10 – 16) مْ ، وتسجل إعتدال من مساء يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة خاصة على المنطقة الممتدة من المرج حتى درنة تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد (التبروري).

الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (14 – 18) مْ، ولا تتجاوز (11) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 – 23) مْ ولا تتجاوز (15) مْ على الحمادة و هون.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على السرير وتازربو.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (22 – 25) مْ ، وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:10)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:22).