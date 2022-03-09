عاجل ليبيا الان

بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 09 مارس 2022

تم النشر منذُ 3 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 09 مارس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى الأجواء باردة نسبياً و مغيمة على أغلب مناطق الشمال مع سقوط أمطار متفرقة خاصةً على الشمال الشرقي وتكون جيدة على بعض المناطق قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لأخر هذا ليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة و متفرقة.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق ، تقل سرعتها تدريجياً يوم الغد.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (10 – 16) مْ ، وتسجل إعتدال من مساء يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة خاصة على المنطقة الممتدة من المرج حتى درنة تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد (التبروري).
الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (14 – 18) مْ، ولا تتجاوز (11) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 – 23) مْ ولا تتجاوز (15) مْ على الحمادة و هون.

الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على السرير وتازربو.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (22 – 25) مْ ، وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:10)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:22).

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏F-270-002 المدن الليبية التنبوا الغد طقس الحرارة 08 الحرارة قليلة السحب السماء قلبلة السحب قليلة قليلة السماء قليلة (م(الیوم) 09 15 احتمال 07 زواره 16 أمطار متفر 10 10 احتمال 09 08 نشطة أمطار 14 14 14 14 14 16 12 14 05 05 احتمال احتمال زليتن 09 03 10 وليد ى الى طبرق لجغبوب احيانا ه ه قليلة قليلة صافية بالى قليلة قليلة صافية مرزق 10 10 12 احيانا قلبلة 23 22 23 11 13 25 الكفرة‏'‏

قد تكون صورة لـ ‏نص‏

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك