الارصاد: اجواء باردة وأمطار جيدة… والثلوج تعود من جديد بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 01/ 03 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الأجواء تبقى باردة و مغيمة على أغلب مناطق الشمال مع سقوط أمطار متفرقة بمشيئة الله خاصةً على الشمال الشرقي، وتكون جيدة أحياناً على المنطقة الممتدة من ( المرج – الجبل الأخضر حتى درنة ) تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد ( التبروري ) مع احتمال بسيط لسقوط زخات ثلجية خفيفة بمشيئة الله صباح يوم الغد الخميس على بعض مناطق مرتفعات الجبل الأخضر.

وبحسب التقرير يكون البحر قليل الإضطراب هذااليوم على أغلب السواحل إلى مضطرب يوم الغد على الساحل الشرقي.

ومن المتوقع وفقا للتقرير أن تعتدل الأجواء بمشيئة الله، تدريجياً بدايةً من مساء يوم الغد على مناطق الشمال الغربي حيث تنقشع السحب وتقل سرعة الرياح وتميل درجات الحرارة للدفء، ويشمل الأعتدال جزئياً مناطق الشمال الشرقي بدايةً من مساء الجمعة.

والله اعلم