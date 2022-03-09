الميهوب: من يسعون لمنع دخول الحكومة الجديدة للعاصمة هم “مرتزقة المال العام”

أكد عضو مجلس النواب طلال الميهوب، أن فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية، تم تكليفه من قبل البرلمان وحازت حكومته على ثقة المجلس بشكل شرعي وقانوني”.

وقال «الميهوب» في تصريح صحفي إن “باشاغا سيدخل إلى طرابلس ويباشر مهامه بقوة الشرعية التي حصل عليها من البرلمان”.

وأعرب عن أمله أن يتم “تسليم السلطة دون اللجوء إلى أي سيناريوهات أخرى”.

وتابع؛ “في حال عدم تسليم السلطة بشكل سلمي، فإن قوات الدبيبة لن تستطيع الصمود أمام القوات التابعة للدولة والتي تعمل تحت الشرعية التي حصلت عليها الحكومة الجديدة”.

وأوضح أن “القوات التي تسعى لمنع تسليم السلطة أو دخول الحكومة الجديدة للعاصمة هم أتباع الدبيبة «مرتزقة المال العام»، ويحافظون على المكاسب المالية التي منحها لهم الدبيبة”.