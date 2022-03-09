الخارجية الأميركية تمنح المنقوش جائزة المرأة الشجاعة

منحت وزارة الخارجية الأميركية، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة، والتي تقدمها سنويا لسيدات حول العالم.

هنأ مكتب شؤون الشرق الأدنى بالوزارة المنقوش، ووكيلة وزارة المالية العراقية طيف سامي لحصولهما على تلك الجائزة، حسب تغريدة على حسابه في موقع «تويتر»، أمس الثلاثاء.

كما شارك المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند تغريدة المكتب عبر حسابه على «تويتر»، مهنئا المنقوش على منحها تلك الجائزة المميزة.

الخارجية الأميركية تسلط الضوء على الحياة المهنية للوزيرة

ويقول موقع الخارجية الأميركية أن تلك الجائزة تقدم للنساء اللائي تظهرن القيادة والشجاعة والاستعداد للتضحية من أجل الآخرين، وخاصة لترويج أفضل لحقوق المرأة.

كما نشر نبذة عن المنقوش، كونها أول امرأة تشغل منصب وزير خارجية ليبيا، والخامسة في دول شمال أفريقيا، مشيرا إلى أنه خلال ثورة فبراير العام 2011، ترأست المنقوش وحدة المشاركة العامة في المجلس الوطني الانتقالي، والتي تعاملت مع منظمات المجتمع المدني.

ولفت إلى عملها كممثل لليبيا في معهد الولايات المتحدة للسلام، ومسؤولة ببرنامج لقانون بناء السلام في مركز الأديان العالمية والدبلوماسية وحل النزاعات في فيرجينيا، إضافة إلى دراستها في جامعة بنغازي، وعملها هناك كأستاذ مساعد في القانون، وحصولها على منحة فولبرايت في الولايات المتحدة ، حيث تخرجت من مركز العدالة وبناء السلام في جامعة إيسترن مينونايت في فيرجينيا ، ثم حصلت على الدكتوراه في تحليل النزاعات وحلها من جامعة جورج ميسون.