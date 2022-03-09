مجلس النواب يُثمن مواقف مصر والسعودية في دعم الشرعية المنتخبة من الليبيين  

العنوان-طبرق

رحب مجلس النواب بالبيان المشترك الصادر عن مصر والسعودية بشأن إجراءات مجلس النواب الليبي كونه الجهة التشريعية المنتخبة والمعبرة عن الشعب الليبي، والمنوط بها سَن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية.

وفي بيان له، الثلاثاء، ذكر مجلس النواب بموقف البلدين المؤكد على دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي “ليبي- ليبي”، و”رفض الإملاءات والتدخلات الخارجية والتأكيد على الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها”.

كما ثمن المجلس النواب المواقف الثابتة لمصر والسعودية، في دعم المؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي، وحرصهما الدائم على أمن واستقرار ووحدة ليبيا.

يذكر أن مصر والسعودية أصدرتا بيانًا مشتركًا الثلاثاء، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.. في ختام زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الرياض، التي أجرى خلالها مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز. وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.