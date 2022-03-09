المريمي: لا أحد يرغب بالمواجهة في ليبيا.. والدبيبة سيسلم السلطة بسلاسة

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، في تصريح لصحيفة “العرب”، إن الجميع لا يرغب في المواجهة في ليبيا اليوم، لأن الخاسر في النهاية سيكون الليبيين أنفسهم”، متوقعًا أن يسلم الدبيبة الحكم “لأننا في دولة فيها إعلان دستوري ومؤسسات تقوم بدورها”، بحسب تعبيره.

وأكد المريمي أن “الليبيين ملتزمون بوقف إطلاق النار، ويتجهون اليوم إلى الوفاق والتوافق وترسيخ دولة المؤسسات”، مشيرًا إلى أن باشاغا لن يدخل بقوة السلاح لكن بقوة القانون والاتصالات التي تجريها أطراف عدة؛ من أجل أن يسلم الدبيبة مكتبه بكل سلاسة وأريحية.

ويزداد التوتر في العاصمة في ظل تصريحات رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا الأخيرة والتي تؤكد اقتراب دخول حكومته لطرابلس لتمارس مهامها ، بينما يتشبث رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بعدم التسليم للحكومة الجديدة، ويرفض الاعتراف بشرعيتها.

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