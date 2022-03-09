باشاغا يصدر منشور لرؤساء المصالح والمؤسسات والشركات العامة

طرابلس 09 مارس 2022 (وال) _ أصدر رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية السيد (فتحي باشاغا) منشور رقم (1) لسنة 2022م، لرؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات العامة.

هذا وطالب رئيس الوزراء الجهات المعنية، التقيد بعدم ترتيب أي التزامات مالية أو تعاقدية على الدولة الليبية، وعدم تغيير أو إنشاء أي مراكز قانونية إلا بعد الأذن المسبق من رئيس مجلس الوزراء، مع التنبيه إلى تحمل المسؤولية القانونية بشقيها المدني والجنائي على كل من يخالف مقتضى هذه التعليمات. (وال _ طرابلس) ا م

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