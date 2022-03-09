«صنع الله» يرحب برغبة شركة أمريكية تطوير احتياطات النفط والغاز في الحقول الليبية

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، أن رئيسها مصطفى صنع الله، ناقش الاستثمار في إعادة تأهيل البنية التحتية ورفع معدلات إنتاج شركة الواحة للنفط خلال اجتماعه رئيس بالمدير التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس.

وقالت المؤسسة في بيان صادر عنها: “اجتمع صنع الله مع الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس، راين لانس خلال فعاليات مؤتمر سيرا ويك بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضاف البيان “تمت مناقشة احتياطيات شركة الواحة النفطية والغازية و سبل تطوير وإعادة تأهيل البنية التحتية بغرض رفع معدلات الإنتاج الحالية لشركة الواحة من خلال صيانة الآبار المغلقة ووضعها على الإنتاج”.

وتابع ” نوقش أيضا تطوير الحقول المكتشفة مثل حقل شمال جالو والقطعة م.ن 98 والحقول الأخرى المكتشفة وغير المطورة”.

واستطرد “رحب رئيس مجلس الإدارة برغبة شركة كونوكو فيليبس والتزامها بتطوير احتياطيات النفط والغاز من الحقول المكتشفة وغير المطورة ورفع معدلات الإنتاج الحالية إلى مستويات عالية”.