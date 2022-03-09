أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة نسبيا شمالا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء باردة نسبيا ومغيمة على معظم مناطق الشمال، مع سقوط أمطار متفرقة خصوصا على الشمال الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الأربعاء، أن تلك الأمطار ستهطل بنسبة جيدة على بعض المناطق، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

تتكاثر السحب من حين إلى آخر اليوم، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق، تقل سرعتها تدريجيا غدا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 10 و16 درجة مئوية، وتسجل اعتدالا مساء الغد.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة

ما زالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة، وتكون جيدة خصوصا على المنطقة من المرج حتى درنة، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وسقوط حبات البرد، والرياح شمالية غربية، نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 14 و18 درجة مئوية، ولا تتجاوز 11 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

الرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على الحمادة وهون.