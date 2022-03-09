الوطنية لحقوق الإنسان تحمل حكومة الدبيبة مسؤولية مقتل الطيب الشريري

العنوان-طرابلس

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، واقعة القتل خارج إطار القانون التي طالت المدون والناشط، الطيب جاب الله مصطفى الشريري، والتي ارتكبها عناصر قوة العمليات المشتركة مصراتة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

ولفتت اللجنة في بيان لها، الثلاثاء، إلى أن الواقعة تُمثل انتهاك جسيم لحقوق الإنسان والمواطنة ولسيادة القانون والعدالة.

وطالبت اللجنة مكتبي النائب العام والمحامي العام بمدينة مصراتة بفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة المشينة؛ لضمان حقوق الضحايا والمتضررين، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب وتعزيز المسائلة، وضمان حق التقاضي وتحقيق العدالة للضحايا، وتعزيز سيادة القانون والعدالة.

وحملت اللجنة، حكومة الوحدة الوطنية ووزارة داخليتها المسؤولية القانونية الكاملة حيال تصاعد وتيرة جرائم القتل خارج القانون والاعتقال والاحتجاز بدون مسوغ قانوني، لافتة أنها تُمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم.

يذكر أن جريمة مقتل الشريري تم رصدها بكاميرة مراقبة، وتداول مستخدمي ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا لعملية استهدافه من قبل عناصر مسلحين تابعين لما يُعرف بقوة العمليات المشتركة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.