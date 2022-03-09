الفقيه: لا نقبل الوصاية.. وعلى وليامز دعم التوافق بين مجلسي الدولة والنواب لا العودة إلى الخلف

ليبيا – قال عضو مجلس النواب، سليمان الفقيه إن مجلس النواب ولجنة خارطة الطريق،ترحبان بأي مساعي داعمة لحل الأزمة الليبية.

الفقيه وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإعلامية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أضاف:” لا نقبل الوصاية، أو إلغاء الخطوات التي وصلنا إليها عن طريق التوافق بين المجلسين والعودة إلى نقطة الصفر”.

وأضاف:” ستيفاني وليامز إذا كانت جادة كما تقول فعليها دعم مخرجات خارطة الطريق،والبعثة والمجتمع الدولي والأطراف المحلية كانت تنادي بالحل الليبي الليبي، ونحن وصلنا إلى هذا الحل في وقت قصير جدا”.

وأكد أن التعديل الدستوري الذي وصل إليه البرلمان في وقت قصير عجزت البعثة وجميع الأطراف خلال 6 سنوات عن إنجازه.

وأردف:” نحن نريد الانتخابات ولكن يهمنا القبول بنتائجها”.

وطالب ستيفاني وليامز باعتبارها مستشارة للأمين العام في الشأن الليبي دعم مسار التوافق بين مجلسي الدولة والنواب، لا العودة إلى الخلف.

وأشار إلى أن الحكومة جاءت لخدمة المواطن، وليس لتضييق الخناق عليه.

الفقيه رأى أن ما تقوم به حكومة الدبيبة حالياً من إغلاق للمجال الجوي بين الشرق والغرب، أمر مرفوض وخطأ شنيع، ولا يقدم خدمة للمواطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية