الملف الليبي على طاولة مباحثات اجتماع وزراء الخارجية العرب

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء، أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بمقر الأمانة العامة للجامعة برئاسة لبنان؛ لمناقشة جدول أعمال من 11 بندًا تصدرتها كل من ليبيا وسوريا واليمن والقضية الفلسطينية.

كما سيناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات السيادية وفي مقدمتها أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، إضافة إلى العلاقات العربية مع روسيا الاتحادية واليابان والهند والصين وآسيا الوسطى وجزر الباسفيك وأميركا الجنوبية، والتعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وسبق أن عقد اجتماع تحضيري، الاثنين، على مستوى مندوبي الدول في الجامعة ناقش المندوبون خلاله خطة العمل، وتم الاتفاق على الجدول النهائي وبنوده.

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