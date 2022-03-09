حالة الطقس ليوم الأربعاء بحسب المركز الوطني للأرصاد

طرابلس 09 مارس 2022 (وال) _ توقع المركز الوطني للأرصاد، الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم وخلال اليومين القادميين.

الملخص العام

تبقى الأجواء باردة و مغيمة على أغلب مناطق الشمال مع سقوط أمطار متفرقة خاصةً على الشمال الشرقي، وتكون جيدة أحياناً على المنطقة الممتدة من (المرج – الجبل الأخضر حتى درنة)، تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد (التبرور) مع احتمال بسيط لسقوط زخات ثلجية خفيفة صباح يوم الغد الخميس، على بعض مناطق مرتفعات الجبل الأخضر.

البحر يكون قليل الاضطراب هذا اليوم على أغلب السواحل، إلى مضطرب يوم الغد على الساحل الشرقي.

ومن المتوقع أن تعتدل الأجواء تدريجياً بدايةً من مساء يوم الغد على مناطق الشمال الغربي، حيث تنقشع السحب وتقل سرعة الرياح وتميل درجات الحرارة للدفء، ويشمل الإعتدال جزئياً مناطق الشمال الشرقي بدايةً من مساء الجمعة. (وال _ طرابلس) ف و / هـ ع

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