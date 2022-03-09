أوكرانيا: روسيا تقصف مستودعين للنفط

أعلن حاكم منطقة زيتومير الأوكرانية فيتالي بونتشكو في تصريحات تلفزيونية أن القوات الروسية تقصف البنية التحتية المدنية والمنازل في منطقة زيتومير شمال البلاد.

وأضاف بونتشكو أن روسيا نفذت ضربات جوية على مستودعين للنفط مساء أمس، ولم يدل بتفاصيل أخرى.

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