الخارجية الأمريكية تمنح “نجلاء المنقوش” جائزة المرأة الشجاعة

أخبار ليبيا 24

منحت وزارة الخارجية الأمريكية، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة، والتي تقدمها سنويا لسيدات حول العالم.

وفي تغريدة لمكتب شؤون الشرق الأدنى بالوزارة، الثلاثاء، هنأت الخارجية المنقوش. ووكيلة وزارة المالية العراقية، طيف سامي، لحصولهما على تلك الجائزة.

من جانبه هنأ السفير الأمريكي وسفيرها الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، المنقوش على منحها تلك الجائزة التي وصفها بالمميزة.

وقال موقع الخارجية الأمريكية أن الجائزة تقدم للنساء اللائي تظهرن القيادة والشجاعة. والاستعداد للتضحية من أجل الآخرين، وخاصة لترويج أفضل لحقوق المرأة.

ولفت الموقع إلى أن المنقوش أول امرأة تشغل منصب وزير خارجية ليبيا، والخامسة في دول شمال أفريقيا. مشيرا إلى أنه خلال ثورة فبراير عام 2011، ترأست المنقوش وحدة المشاركة العامة في المجلس الوطني الانتقالي. والتي تعاملت مع منظمات المجتمع المدني.

كما لفت إلى عملها كممثل لليبيا في معهد الولايات المتحدة للسلام. ومسؤولة ببرنامج لقانون بناء السلام في مركز الأديان العالمية والدبلوماسية وحل النزاعات في فيرجيني. إضافة إلى دراستها في جامعة بنغازي، وعملها بها كأستاذ مساعد في القانون، وحصولها على منحة فولبرايت في الولايات المتحدة. حيث تخرجت من مركز العدالة وبناء السلام في جامعة إيسترن مينونايت في فيرجينيا. ثم حصلت على الدكتوراه في تحليل النزاعات وحلها من جامعة جورج ميسون.