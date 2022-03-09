الجدال: بيان وزير الداخلية بحكومة باشاغا منطقي وخطوة مهمة

أكد المحلل السياسي، المختار الجدال، أنه استمع لبيان وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبوزريبة، معتبرًا أن كلامه منطقي وخطوة مهمة لدعم الحكومة وأنه حديث موجه إلى الشعب ورجال الشرطة، وأنه لاتزال “المليشيات” أقوى من الشرطة.

وقال الجدال، في منشور له، على “فيسبوك”: إن رجال الشرطة مطلوب منهم أن يضيفوا خطوة أخرى أكثر جرأة لخطواتهم، متابعًا: ” اشتكى مقاتل اسبرطي لأمه من قصر سيفه، فقالت له أضف له خطوة، لكن الخطوة يجب أن تكون في الحق ولأجل الحق”.

وأضاف أن الذين سربوا مقاطع حكاية إطلاق الصواريخ، واللي دايرينها أصلاً مش وقته، وأعتقد انتهى زمن التجارب، وليس من المنطقي أن تفتح على نفسك جبهة مضادة طالما دخلنا زمن التوافقات، “وأدخلوا في السلم كافة”.

وأردف، “ثانيًا الشجاعة.. تورث ولا تكتسب فمن ولد في أصله شجاع سيعيش كذلك، ومن ولد جبانًا سينقلب إلى وجوه عديدة، لكنها لا تحضر تارة وتغيب أخرى، وركوب الخيل ليس كل الناس تجيده، والمواقف هي واجهة الرجال”.

ولفت الجدال إلى أن جماعة قفل الصمامات فتح الصمامات، “النفط، والماء” حكاية آمن قومي ويفترض أن لا يٌسكت عليها، متسائلًا: هل يمكن لشعب أن يعيش وفقًا لأمزجة موتورة تستقوي بالبنادق؟ وتعيش على إرهاب الناس لتحقق مكاسبها؟.

وأضاف: تغيرت الحكومة تشكلت وأقسمت اليمين وأصدرت بيانات، لكن الرمزية الفعلية في دخولها العاصمة ومباشرة عملها، لكن أن تبقى “تحاحي” من بعيد لبعيد هذا يعني فشلها.

وختم موضحًا أن “موضوع التسليم ليس بيد الدبيبة أبدًا بيد آخرين، يعجبهم وضع البلاد ويسوقون الوهم وينشرون الخوف، هؤلاء في الأصل هم مشكلة ليبيا.