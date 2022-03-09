الملف الليبي في صلب اللقاء بين وزير خارجية المغرب ونائبة وزير خارجية امريكا

قالت نائبة وزير الخارجية الامريكي، شيرمان، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، ناصر بوريطة، على هامش أشغال الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة، أن ملفا ليبيا والحرب في اوكرانيا، كانا في صلب النقاش خلال اللقاء المغربي الامريكي، الذي عقد أمس الثلاثاء بالرباط، مشيدة “بالدور الايجابي للمغرب في دعم جهود الأمم المتحدة على المسار السياسي بليبيا واستضافة الحوار الليبي”.

وأضافت المسؤولة الامريكية، أن بلادها والمغرب: “يتقاسمان إهتماما مشتركا راسخا بتعزيز السلم والأمن والازدهار الإقليمي. وقد أتيحت لنا الفرصة اليوم، أنا ووزير الشؤون الخارجية، لمناقشة مجموعة واسعة من الأولويات في علاقتنا الثنائية”.

فيما يخص قضية الصحراء المغربية، أكدت شيرمان تواصل الدعم الامريكي الثابت لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، معتبرة أن :”الولايات المتحدة تواصل اعتبار المخطط المغربي للحكم الذاتي جادا وذا مصداقية وواقعيا، وذلك باعتباره مقاربة تستجيب لتطلعات ساكنة المنطقة”.

وكانت شيرمان، قد أجرت مشاورات سياسية مع وزير الخارجية المغرب بوريطة، وترأست رفقته جلسة الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة حول القضايا السياسية الإقليمية، بما في ذلك الوضع في منطقة الساحل وليبيا وأوكرانيا والشراكة في مجال الأمن والدفاع، والدور الريادي الذي يلعبه المغرب في الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين.