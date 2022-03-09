دخول 9 مصابين بـ«كورونا» إلى مراكز العزل خلال 24 ساعة.. ووفاة 6 حالات

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، دخول تسعة مصابين بفيروس كورونا المستجد، لمراكز العزل، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما خرج 15 شخصا بعد تعافيهم.

وتُوفي سبعة مصابين في تلك المراكز خلال الفترة نفسها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأكدت الوزارة وجود 92 حالة تتلقى العلاج في المراكز، منهم 46 في العناية الفائقة، ومثلهم في باقي الأقسام.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 386 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى ست حالات وفاة، و1724 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت ليبيا 499 ألفًا و132 إصابة بالفيروس، منها 13 ألفًا و64 حالة نشطة، و479 ألفًا و747 حالة شفاء، و6321 حالة وفاة، حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.