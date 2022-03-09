بوخريص: أسباب غلاء سعر الخبز مفتعلة ومن الضروري وجود مخزون إستراتيجي تشرف عليه الدولة

ليبيا – اعتبر نقيب الخبازين بوخريص محمد أن أسباب غلاء سعر الخبز مفتعلة والنقابة العامة لأصحاب المخابز تتابع الأمر من البداية.

بوخريص قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الإثنين وتابعته صحيفة المرصد: إنه نتيجة الافتعال، والتكالب بشكل أو بآخر من التجار وأصحاب المطاحن، وأزمة الحرب في أوكرانيا تم التأثر بها في أسرع وقت.

وأضاف: “الأمر خطير وليس بسيط بدليل أنه مستمر لهذه اللحظة، السوق الموازي يبيع الدقيق بأسعار خيالية بكل الأسواق في ربوع ليبيا، أسعار الدقيق لهذه اللحظة من 275 حتى 290، كان هناك مقابلة على القناة الرسمية مع الشركة العامة للمطاحن والأعلاف وتكلم مدير إدارة التسويق والادارة التجارية على الكمية والتوزيع للمخابز ويدعو المخابز للمجيء للمطحنة”.

وأردف: “يجب أن نقول الحقيقة عندما نتكلم في الإعلام والواقع الموجود، الشركة العامة للمطاحن والأعلاف حسب تصريحات رئيس مجلس إدارتها في اجتماع كنت أحضره أنا شخصيًا الكمية التي لديهم 16 طنًا من القمح أي 10 آلاف طن ممكن دقيق، وهذا لا يكفي طرابلس 15 يومًا، والشيء الآخر المطاحن التي عندها طمع بالسيطرة على هذه المادة، وإن لم يتم السيطرة عليها وأنا على تواصل مع وزراة الاقتصاد، وكنت في لقاء مع وزير الحكم المحلي ووزير الاقتصاد، للأسف لا يوجد يد تستطيع أن توقف التجار عن المضاربة بأي شكل من الأشكال”.

كما أكد على أنه الآن الشركة العامة للمطاحن والأعلاف دقيقها يباع في السوق الموازي بـ 275، معتبرًا أن الأزمة مفتعلة وكميات القمح موجودة في صوامع الشركات، والمطاحن التي تعمل في منطقة وادي الربيع و طرابلس لا تقل عن 10 مطاحن.

وأفاد أن برنامج التوريد كان مفترض ان يكون من شهر أو شهرين قبل استحداث الكارثة في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه ضروري من الدولة أن يكون هناك مخزون استراتيجي تشرف عليه ومن الضروري تفعيل صندوق الموازنة.

واستطرد حديثه بالقول: “شبه اللوم اليوم على الخباز، حتى المسؤولين عندما يكون عشر أيام نتكلم على الإعلام وما زالت الأسعار بهذه الأرقام 275، ومن الضروري أن سعر الرغيف سيتغير، الجنوب يعاني من المشكلة الكبيرة وصل سعر قنطار الدقيق لـ300 وكذلك المنطقة الشرقية، هناك دقيق الآن في سوق طرابلس جاء من المنطقة الشرقية، ما هذا الاستغلال! يبحثون عن الأسعار الغالية حتى يعطوا للمخابز كميات قليلة”.

وفي الختام قال: إن هناك نوعية من الدقيق درجة ثالثة، وعدم وجود السيطرة على توريد القمح والنوعية والجودة يسبب المشاكل.

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