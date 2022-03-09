طقس اليوم.. أجواء غائمة وباردة على معظم المناطق

تبقى الأجواء باردة وغائمة على غالبية مناطق الشمال اليوم الأربعاء وخلال اليومين القادمين، مع هطول أمطار متفرقة خاصةً على الشمال الشرقي، وتكون جيدة أحيانًا على المنطقة الممتدة من المرج مرورا بالجبل الأخضر حتى درنة، تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد مع احتمال بسيط لسقوط زخات ثلجية خفيفة، صباح يوم غدٍ الخميس، على بعض مناطق مرتفعات الجبل الأخضر.

ويكون البحر قليل الاضطراب، هذا اليوم، على غالبية السواحل إلى مضطرب يوم الغد على الساحل الشرقي.

ومن المتوقع أن تعتدل الأجواء تدريجيًا بدايةً من مساء يوم الغد على مناطق الشمال الغربي، حيث تنقشع السحب وتقل سرعة الرياح وتميل درجات الحرارة للدفء، ويشمل الاعتدال جزئيًا مناطق الشمال الشرقي، بدايةً من مساء الجمعة.

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