مكافحة الأمراض: 293 إصابة و 7 وفيات بكورونا

‏‎ أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 293 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في ليبيا، يوم أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 499 ألفًا و132 حالة، من بينها 125 حالة حرجة.

‏‎وكشف المركز، في بيانه رقم 659، عن تعافي 1,304 حالات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 479 ألًفا و747 حالة تعافٍ، بالإضافة إلى تسجيل سبع حالات وفاة ليصل مجموع الوفيات إلى 6,321.

‏‎وقال المركز إن نسبة الإصابة بلغت 13,4%، وذلك بعد فحص 2,186 عينة خلال الـ 24 ساعة التي سبقت إصدار البيان.

‏‎وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس 2,175,002، فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 1,104,501 شخصًا، وتلقى 80,803 أشخاص الجرعة المعززة.

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