الخارجية الأمريكية تمنح المنقوش جائزة المرأة الشجاعة

العنوان-واشنطن

منحت وزارة الخارجية الأمريكية، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة، والتي تقدمها سنويا لسيدات حول العالم.

وهنأ مكتب شؤون الشرق الأدنى بالوزارة، في تغريدة له، الثلاثاء، المنقوش، ووكيلة وزارة المالية العراقية، طيف سامي، لحصولهما على تلك الجائزة.

بدوره هنأ السفير الأمريكي وسفيرها الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، المنقوش على منحها تلك الجائزة التي وصفها بالمميزة.

وقال موقع الخارجية الأمريكية أن الجائزة تقدم للنساء اللائي تظهرن القيادة والشجاعة. والاستعداد للتضحية من أجل الآخرين، وخاصة لترويج أفضل لحقوق المرأة.

ولفت الموقع إلى أن المنقوش أول امرأة تشغل منصب وزير خارجية ليبيا، والخامسة في دول شمال أفريقيا. مشيرا إلى أنه خلال ثورة فبراير عام 2011، ترأست المنقوش وحدة المشاركة العامة في المجلس الوطني الانتقالي. والتي تعاملت مع منظمات المجتمع المدني.