البيوضي: البيان المصري السعودي جاء حمَّالًا للأوجه ويمكن لكل طرف أن يفسره على هواه

ليبيا – قال المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي إن البيان المصري السعودي جاء حمَّالًا للأوجه، ويمكن لكل طرف ان يفسره على هواه.

البيوضي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن البيان لم يُشِر صراحة إلى الاعتراف بحكومة فتحي باشاآغا.

ولفت إلى أن حديثه عن النواب أمر طبيعي ومعترف به بقرارات مجلس الأمن، لكن شرط توافق الأطراف الليبية هو العصا في الدواليب، و يمكن تفسيره بوجود تباين بين الموقفين الرسميين لكل دولة، ولذا كتب النص فضفاضًا ويحمل مضامين متعددة.

وأكد على أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هي الحل، أما المواقف الدولية الرمادية فستبقى هكذا حتى حين. بحسب قوله.

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