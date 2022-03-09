حكومة الوحدة تنفي إصدار أي قرار بشأن منح الجنسية

نفت حكومة الوحدة صحة القرار الذي يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن منح الجنسية لبعض الفئات.

ونص القرار المتداول على منح الجنسية الليبية لأبناء المواطنات الليبيات، وزوجة المواطن الليبي والأرملة والحاضنة والمطلقة الحاضنة، وأبناء المواطن المتجنس الذين لم يتم إدراجهم بشهادة جنسية والدهم، بإلإضافة إلى من كانت أصوله ليبية ولم يستطع إثبات انتمائه لأصوله الليبية.

ونوهت الحكومة، عبر مكتبها الإعلامي، بضرورة التأكد من المصادر قبل نشر أي قرار.

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