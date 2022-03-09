تقارير اقتصادية: البنية التحتية في ليبيا لا تسمح برفع إنتاجها من الغاز والنفط

تابع تقريران اقتصاديان نشرهما موقعا “مونتيل” الأوروبي” و “هيلنك شبنغ نيوز” اليوناني تأثير عدم الاستقرار السياسي في ليبيا على تدفق النفط والغاز عالميًا.

التقريران المقتضبان اللذان تابعتهما “صحيفة المرصد”، نقلا عن بنك “أستراليا ونيوزلندا” الأسترالي قوله في مذكرة: إن المخاوف من تعطل الإمدادات زادت بعد أن قالت ليبيا إن إنتاجها ما يزال يتأثر بالأضرار التي لحقت بخطوط الأنابيب.

وأضاف التقريران: أن احتياطيات الغاز الطبيعي في ليبيا بلغت في العام 2020 نحو مليار و400 مليون متر مكعب إلا أن الانقسام السياسي في البلاد جعلها لا تظهر في قائمة الدول المصدرة إلى ألمانيا، مشيرَين إلى أن الثروة الغازية وإن كانت متاحة فإن البنية التحتية غير كافية لتعزيز الصادرات.