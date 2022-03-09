السايح يستعرض مستجدات المشهد الليبي مع السفير الياباني

استعرض رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأربعاء، مع السفير الياباني لدى ليبيا أماديرا ماساكي آخر المستجدات والتطورات في المشهد السياسي الليبي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل تدعيم المساعي الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات المرتقبة خلال المدة القادمة”، حسب بيان صحفي صادر عن المفوضية.

وأكد ماساكي دعم بلاده لخيارات الشعب الليبي وتطلعاته لعبور هذه المرحلة والانتقال نحو مستقبل السلم والاستقرار، وثمن جهود المفوضية وسعيها الحثيث للوصول لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخب الليبي.