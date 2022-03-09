الدفع بالعملية السياسية في ليبيا .. محور لقاء اللافي مع هورندال

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال سبل الدفع بالعملية السياسية في ليبيا؛ بهدف إيجاد حل للأزمة التي تعصف بالبلاد، وذلك عبر وضع قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في أقرب وقت.

وأشار اللافي، خلال اللقاء الذي عقد الأربعاء بالعاصمة طرابلس، إلى أهمية مبادرة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، والتي تهدف للتوافق على إطار قانوني لإنجاح الانتخابات.

من جهتها، أكدت هورندال على دعم بلادها الكامل لكل الجهود المحلية والدولية؛ من أجل تعزيز الاستقرار في كافة أنحاء ليبيا، لافتة إلى أهمية إعداد القاعدة الدستورية للانتخابات القادمة، في ظل إشادة منها بدور المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، وتقريب وجهات النظر بين أطراف العملية السياسية.

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