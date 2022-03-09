عمر العربي: باشاغا مُصر على عدم استخدام القوة لدخول طرابلس

أكد عضو مجلس النواب عمر العربي، أن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أكد أكثر من مرة في حديثه معنا، أن دخوله طرابلس، مسألة وقت، وأنه مُصر على عدم استخدام القوة.

العربي، وفي تصريحات صحفية،قال: إن الحديث عن تسلّم المواقع والمقرات في بنغازي لا صحة له، والحديث كله عن طرابلس، وأرى أن المسألة كلها أمنية بامتياز.

وأضاف أنه لن ينتهي الصراع في ليبيا، ما لم يكن الولاء للمؤسسة العسكرية والأمنية ليس للأفراد والأشخاص، مردفًا أنه لا يعتقد أنه ستعقد جلسة للنواب قبل اتضاح الرؤية حول الحكومة الجديدة.

وأردف العربي، أن أعضاء مجلس النواب حاليًا منقسمون، وأغلب النواب في طبرق يرفضون مبادرة المستشارة ويليامز”، معقبًا أن ستيفاني لا تعارض وجهة نظر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال لقائها به، وجل تركيزها ينصب على مصداقية المدد المحددة.

وأوضح أن المجتمع الدولي والنخب السياسية الليبية تركز على المدد الزمنية وضرورة أن تكون هذه المدد واضحة، سواء أكانت 6 أشهر أم 14 شهرًا أو غيرها.