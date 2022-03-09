«الدبيبة» يفتتح مركز إيواء المهاجرين العرب

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء بمدينة طرابلس ، مركز إيواء المهاجرين العرب.

وأوضح بيان نشرته حكومة الوحدة الوطنية عبر حسابها على فيسبوك، أن الدبيبة رافقه خلال الافتتاح وزير الداخلية ، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، ورئيس جهاز الهجرة. غير الشرعية ، ومدراء الإدارات بوزارة الداخلية والجهاز ، وبحضور القنصل التونسي لدى ليبيا.

وأشار البيان إلى الدبيبة “تفقد خلال افتتاحه للمقر ، أماكن الإيواء الجديدة ، وكذلك العيادات والورش الخاصة بالتدريب ، والصالة الرياضية المخصصة لهم ، إلى جانب مركز المعلوماتية الخاص بتواصل المهاجرين مع عائلاتهم “.

وأوضح البيان، أنه في ختام الزيارة “حضر الدبيبة جزء من مباراة لكرة القدم والتي جرت بين الفريق المصري، ومختلف القدامى الليبيين ، حيث قام بتوزيع الجوائز عليهم”.

ووجه الدبيبة بالشكر لجميع القائمين على هذا العمل ، مؤكدًا على “ضرورة الاهتمام بالمهاجرين وتوفير كافة الظروف الملائمة لهم”.

ومن جانبه أكد رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية أن إنشاء هذا المقر الخاص بالمهاجرين العرب جاء “تقديرًا لعاداتهم وتقاليدهم”.