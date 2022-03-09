المشير حفتر يزور تمرين الرماية بصواريخ الكرامة “أرض أرض”

العنوان – بنغازي

زار القائد العام للقوات المُسلحة المُشير خليفة حفتر ورئيس الأركان العامة ورؤساء الأركان وعدد من الضباط والشخصيات العسكرية بالقيادة العامة تمرين الرماية بصواريخ الكرامة أرض أرض.

وأكد مكتب الإعلام في القيادة العامة أن المشير حفتر وعقب اختتام التمرين قام بمنح المشاركين ترقيةً استثنائية تقديراً وتحفيزاً لهم على جهودهم المبذولة ودورهم المميز في تنفيذ هذا التمرين.

وأضاف مكتب الإعلام أن كتيبة صواريخ الكرامة نفذت الرماية بإطلاق أربعة صواريخ (صاروخين رماية مفردة وبفارق زمني 15 دقيقة ، ورماية مزدوجة بفارق زمني 50 دقيقة) على هدفٍ يبعد عن منطقة الإطلاق ” المقزحة ” مسافة 200 كيلو متر و242 متراً.

وأوضح المكتب أنه تمت إصابة الهدف والذي يقع جنوب غرب مدينة طبرق بدقة ممتازة وفقاً للتمام الفوري الذي قدمته سرية الاستطلاع المراقبة للهدف للتأكد من إصابته.