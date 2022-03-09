ألمانيا ترحب بمبادرة وليامز بشأن وضع قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية القادمة

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أمس الثلاثاء، السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

المنفي مع السفير الألماني بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي جهود المجلس في دفع العملية السياسية، للوصول للانتخابات في أقرب الآجال، ووضع قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، وإنجاح المصالحة الوطنية، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار في البلاد.

وأشاد المنفي، خلال اللقاء، بجهود ألمانيا في إيجاد حل للأزمة الليبية، من خلال مؤتمري برلين 1 و2 ، وبمشاركة كل الأطراف السياسية وعبر المسارات السلمية.

بدوره،أكد السفير الألماني، على دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي، في توحيد مؤسسات الدولة، والعمل على ملف المصالحة الوطنية، مشيرًا إلى ترحيبه بمبادرة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، بشأن وضع قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

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