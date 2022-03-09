افتتاح مركز إيواء مخصص للمهاجرين العرب في طرابلس

افتتح، بالعاصمة طرابلس الأربعاء، مركز إيواء مهاجرين للعرب، حيث أكد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، الذي افتتح المركز؛ على ضرورة الاهتمام بالمهاجرين وتوفير الظروف الملائمة كافة لهم.

وحضر مراسم الافتتاح وزير الداخلية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس جهاز الهجرة غير الشرعية، ومدراء الإدارات بوزارة الداخلية والجهاز، إلى جانب القنصل التونسي لدى ليبيا.

ويحتوي المركز على عيادات وورش خاصة بالتدريب، والصالة الرياضية المخصصة، إلى جانب مركز المعلوماتية الخاص بتواصل المهاجرين مع عائلاتهم.

وأشار رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية، في كلمة له؛ إلى أن إنشاء هذا المقر الخاص بالمهاجرين العرب؛ جاء تقديرًا لعاداتهم وتقاليدهم.

جديرٌ بالذكر أن نسبة كبيرة من المهاجرين الذين يتخذون من ليبيا نقطة انطلاق لهم نحو أوروبا؛ يحملون جنسيات عربية، خاصةً من مصر وسوريا، يغذيهم في ذلك إما البحث عن العمل وإما ظروف الحرب.

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