اللافي لـ “السفيرة البريطانية”: مبادرة ستيفاني مهمة والمجلس الرئاسي مرحب بها

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، “كارولين هورندال”، مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وجهود المملكة المتحدة لدعم الاستقرار في ليبيا.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، على فيسبوك، أن اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء استعرض “سُبل دفع العملية السياسية، للوصول إلى حل الأزمة الليبية، من خلال العمل على وضع قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في أقرب وقت”.

ومن جانبه؛ أكد “نائب رئيس المجلس الرئاسي، خلال اللقاء، على ضرورة استعادة زخم الانتخابات، تلبيةً لتطلعات الليبيين الذين سجلوا أسمائهم في قوائم الناخبين”.

وأشار إلى “أهمية مبادرة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، بشأن التوافق على إطار قانوني لإنجاح الانتخابات، بإعتبارها الحل للأزمة، والتي رحب بها المجلس الرئاسي”.

من جهتها، عبرت السفيرة البريطانية، عن “دعم بلادها الكامل لكل الجهود الليبية والدولية، لتعزيز الاستقرار في كافة ربوع ليبيا”.

وأوضحت أنه من المهم “إعداد القاعدة الدستورية للانتخابات القادمة، مشيدةً بدور المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، وتقريب وجهات النظر بين أطراف العملية السياسية”.