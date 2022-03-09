السايح يبحث مع السفير الألماني تطورات المشهد السياسي في ليبيا

بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، مع السفير الألماني في ليبيا ميكائيل أونماخت، تطورات المشهد السياسي في ليبيا.

وبحث اللقاء الذي عُقِد اليوم الأربعاء، بديوان المفوضية، تداعيات هذه التطورات على «السلم والاستقرار في ليبيا»، وفق بيان للمفوضية اليوم.

وأكد أونماخت، تجديد دعم المجتمع الدولي لخيارات الليبيين والمساعي الوطنية، التي تنشد إنجاز الانتخابات المرتقبة خلال المدة المقبلة.

وأبدى السفير الألماني، استعداد الحكومة الألمانية لدعم ليبيا لعبور هذه المرحلة و«الوصول إلى الديمقراطية المنشودة».

– السايح يستعرض مستجدات المشهد الليبي مع السفير الياباني

وفي وقت سابق من اليوم، استعرض السايح، مع السفير الياباني لدى ليبيا أماديرا ماساكي آخر المستجدات والتطورات في المشهد السياسي الليبي.

وبحث لقاء السايح والسفير الياباني «سبل تدعيم المساعي الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات المرتقبة خلال الفترة المقبلة»..

وأكد ماساكي «دعم بلاده لخيارات الشعب الليبي وتطلعاته لعبور هذه المرحلة والانتقال نحو مستقبل السلم والاستقرار». وثمن «جهود المفوضية وسعيها الحثيث للوصول لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخب الليبي»، وفق بيان للمفوضية.