وزير الداخلية عصام بوزريبة: الوزارة بصدد إنهاء الترتيبات لمباشرة الحكومة أعمالها من طرابلس

العنوان – طبرق

قال وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام بوزريبة. إن الوزارة بصدد إنهاء كافة الترتيبات الأمنيه اللازمة لمباشرة الحكومة أعمالها من داخل العاصمة طرابلس.

وأهاب بوزريبة في بيان مرئي مصور. بمديريات الأمن وكافة الإدارات والأجهزة والقطاعات الأمنية بعدم التعامل مع حكومة الوحدة منتهية الولاية.

وشدد وزير الداخلية في الحكومة الجديدة. على ضرورة الالتزام بالتعليمات والأوامر بوزارة الداخلية بالحكومة الليبية.

وأكد على رفع درجة الاستعداد وتأمين مقار ومؤسسات الدولة ومنشآتها الحيوية. ومنع أي خروقات أمنيه تمس أمن العاصمة وسلامة المدنيين.

ولفت إلى أنهم ماضين قدمناً إلى الأمام دون أي تردد. وسيباشرون أعمالهم كحكومة ليبية تمثل كل الليبيين من داخل العاصمة طرابلس.

وأفاد بوزريبة. بحرصهم على سلمية التداول على السلطة وحرصهم على الاستقرار الأمني في العاصمه طرابلس.

وقال الوزير :”نعول على الشباب والأهالي والثوار الأبطال. على وأد الفتنة ومنع المهووسين بالسلطه من استخدام الأبرياء والبسطاء وتوريطهم في قتال دموي لا يحمد عقباه”.

وأضاف :”ليبيا أكبر من الاشخاص. وليبيا قيمة وطنيهة لا تشترى بالأموال، وثورة فبراير جاءت لإزالة حكم الفرد ولن نسمح بانحرافها عن أهدافها والقبول بحكم العائلة”.

وأوضح أنه سيعمل من اليوم الأول على توحيد كل القطاعات والمؤسسات الأمنية. ولتنفيذ خطة لتنظيم المجموعات المسلحة وتأهيلها وتطويرها وضبط مهامها الأمنية.

وتعهد بورزيبة أنه سيركز الجهود على محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعيه لما لهذه الجرائم من تأثير سلبي على الأمن القومي داخلياً وإقليماً ودوليًا.