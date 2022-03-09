عون: انتاج النفط ارتفع إلى مليون ومئة ألف برميل يوميًا بعد ساعات من إعادة تشغيل حقلي الشرارة والفيل

ليبيا – قال وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال محمد عون إن الإنتاج العام للنفط في ليبيا ارتفع أمس الثلاثاء إلى 1.100 مليون برميل “مليون ومئة ألف برميل” يوميًا بعد ساعات من إعادة تشغيل حقلي الشرارة والفيل النفطيين مقابل 920 ألف برميل مطلع الأسبوع الحالي.

عون وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا 218” أوضح بأن الإنتاج العام من النفط سيواصل الارتفاع هذا الأسبوع، مع تعافي الإنتاج في حقل الشرارة الذي كان مغلقًا إلى جانب حقل الفيل، واللذين عادا للإنتاج في وقت مبكر الثلاثاء بعد إعادة فتح صمامات الرياينة التي كانت مغلقة بفعل من حرس المنشآت النفطية المطالبين بصرف مرتباتهم وتحسين بيئة العمل.

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