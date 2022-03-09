من بينها ليبيا.. إدانة عربية للتدخل التركي في دول المنطقة

أدانت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ما وصفته بالانتهاكات التركية المتكررة لقرارات مجلس الأمن الخاصة بفرض حظر السلاح على ليبيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة بمقر الجامعة بالقاهرة، على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية رقم 157 الأربعاء، حيث ناقش الاجتماع التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأكدت اللجنة على عدم شرعية تواجد القوات التركية في كلٍّ من ليبيا والعراق وسوريا، مشددة على ضرورة سحب أنقرة لقواتها بشكل فوري دون قيد أو شرط.

ودعت اللجنة تركيا إلى التعاون في هذا الشأن؛ من أجل اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها التصدي لعمليات رعاية وتجنيد وتدريب ونقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب والمرتزقة إلى داخل حدود البلاد العربية.

واستنكرت اللجنة أي مساس بالتركيبة الديموغرافية من قبل تركيا والانتهاكات المستمرة لسيادة بعض الدول العربية، داعية إلى احترام الحقوق المائية في كلٍّ من سوريا والعراق ووقف إقامة السدود على منابع نهري دجلة والفرات.

جديرٌ بالذكر أن اللجنة تضم كلاً من مصر التي تترأسها ودولة الإمارات، والبحرين إضافة إلى السعودية.

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