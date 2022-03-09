المرأة الليبية.. الأكثر مساهمة في سوق العمل المغاربي

أظهرت بيانات حديثة أصدرها البنك الدولي أن ليبيا تمتلك أكبر نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل على مستوى منطقة المغرب العربي.

وأشار التقرير الدولي إلى أن نسبة الليبيات العاملات بلغت 33,7% من إجمالي القوة العاملة في البلاد، بينما جاءت موريتانيا ثانية بنسبة 27,4%، وتونس ثالثة بعدد عاملات شكّلن ما نسبته 25,5%.

وأشارت البيانات إلى ترتيب المغرب التي جاءت في المرتبة 21,7%، فيما صنف البنك الدولي الجزائر في المرتبة الخامسة من بين دول المنطقة بنسبة 15,4%.

ويعمل في ليبيا أكثر من مليوني موظف في القطاع العام تُموّل مرتباتهم من الخزانة العامة بنحو 3,1 مليارات دينار شهريًا.

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