القائد العام يجري زيارة لتمرين الرماية بصواريخ الكرامة أرض أرض

أجرى القائد العام للقوات المُسلحة المُشير خليفة حفتر ورئيس الأركان العامة الفريق أول عبد الرازق الناظوري، ورؤساء الأركان وعدد من الضباط والشخصيات العسكرية بالقيادة العامة، زيارة لتمرين الرماية بصواريخ الكرامة أرض أرض.

وبحسب المكتب الإعلامي للقيادة العامة، إن كتيبة صواريخ الكرامة نفذت الرماية بإطلاق أربعة صواريخ “صاروخين رماية مفردة وبفارق زمني 15 دقيقة ، ورماية مزدوجة بفارق زمني 50 دقيقة” على هدفٍ يبعد عن منطقة الإطلاق ” المقزحة ” مسافة 200 كيلو متر و242 متراً، حيث تمت إصابة الهدف والذي يقع جنوب غرب مدينة طبرق بدقة ممتازة وفقاً للتمام الفوري الذي قدمته سرية الإستطلاع المراقبة للهدف للتأكد من إصابته.

وعقب إختتام التمرين منح القائد العام ترقيةً إستثنائية لهم تقديراً وتحفيزاً لهم على جهودهم المبذولة ودورهم المميز في تنفيذ هذا التمرين .