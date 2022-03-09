وفد كندي يزور مشروعات صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا

زار وفد كندي رفيع المستوى برئاسة السفيرة الكندية لدى ليبيا إيزابيل سافارد، مواقع مشروعات صندوق الأمم المتحدة للسكان في طرابلس، رفقة الممثل القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا.

وشددت سافارد على ضرورة تحويل الاهتمام إلى الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك النساء والفتيات في البلاد، مشيرةً إلى أهمية بناء القدرات لتحسين تقديم خدمات الصحة الإنجابية، وصون النساء والفتيات من مختلف أشكال العنف في تحقيق مكاسب طويلة الأجل.

وشملت الزيارة مستوصف وريمة الصحي في طرابلس المدعوم من الحكومة الكندية، بالإضافة إلى المساحات الآمنة للنساء والفتيات التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في قرجي، بطرابلس.

بدوره، أكد الممثل القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا، سمير عانوتي؛ على أهمية الدعم الكندي دعمها المستمر لصندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا والعالم، مشيرًا إلى أن الصندوق يعمل على تزويد النساء والفتيات في ليبيا بخدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة والتصدي الضروري للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

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